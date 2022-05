Werken Ringlaan in Deerlijk lopen vertraging op

Op maandag 21 februari gingen de werken op de Ringlaan (N36) in Deerlijk van start. Volgens de planning zou fase 1 van de werken eind maart afgerond zijn. Door toeleveringsproblemen en onvoorziene omstandigheden op de werf zijn de werken opgeschoven. Fase 2, waarbij er gewerkt wordt op het kruispunt met de Kortrijkse heerweg zijde Harelbeke, startte begin mei en duurt tot begin juni. De hinder tijdens de werken blijft zoals eerder aangekondigd.

Het kruispunt van de Ringlaan (N36) met de Kortrijkse heerweg wordt in twee fases aangepakt. Eerst was de zijde Deerlijk aan de beurt, maar die werken liepen vertraging op door onvoorziene omstandigheden op de werf en toeleveringsproblemen van materialen, door de coronapandemie en de conflictsituatie in Oekraïne. Nu in fase 2 is de zijde Harelbeke aan de beurt: deze werken duren tot begin juni.

Tijdens de werken op het kruispunt blijft verkeer op de Ringlaan (N36) wel steeds mogelijk. De toegang vanop de Kortrijkse heerweg is afgesloten en fiets- en autoverkeer volgt een lokale omleiding tussen Deerlijk en Harelbeke.

Heraanleg Ringlaan vanaf begin juni

Omdat fase 3 van de werken pas kan starten als fase 2 afgerond is, schuift ook de timing van fase 3 op. Vanaf begin juni wordt er gewerkt aan het wegdek van de Ringlaan, aan de zijde van Harelbeke, tussen de Harelbekestraat en de E3-tunnel. Deze werken duren tot begin juli. Verkeer op de Ringlaan blijft ook dan mogelijk. Verkeer tussen Deerlijk en Harelbeke volgt een omleiding.

Afstemming op andere werken in de buurt

Als fase 3 achter de rug is, worden de werken voor fase 4 gestart. Er wordt dan gewerkt op de Ringlaan aan de zijde van Deerlijk. Voorlopig kan er nog niet meegegeven worden of fase 4 voor of na het zomers bouwverlof kan starten. De fasering van de werken wordt ook afgestemd op andere werken in de buurt, zoals de aanleg van ‘De Vlecht’, aan het op- en afrittencomplex Waregem langs de E17. Door de werken op elkaar af te stemmen ondervindt de weggebruiker zo weinig mogelijk hinder.

De laatste informatie over de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/deerlijk.