Werken Poststraat geen hinder voor terrassen: “Volop genieten van de nazomer”

Vanaf september ondergaat de Poststraat, een belangrijke winkelstraat van de grensgemeente, een complete metamorfose. Goed nieuws voor de Komenaars, minder aangenaam voor de handelaars. Zij moesten het nieuws via Facebook vernemen en dat schoot bij velen onder hen in het verkeerde keelgat. “Ze lieten ons eerst een terrasvergunning aanvragen en betalen om dan doodleuk de boel open te gooien”, klinkt het bijna in koor.

Het was een post van oppositiepartij ACTION, die het vuur aan de lont stak. Daarin maakt de politieke groepering de plannen voor de werken openbaar. Ingrijpende werken zo blijkt want niet alleen worden grote stukken van de straat opengebroken, een deel van het centrum zal ook worden omgetoverd tot een zone met eenrichtingsverkeer. In geen tijd regende het verontwaardigde reacties, al niet in het minst van de handelaars. Daarin hekelen ze vooral het totale gebrek aan communicatie vanuit de gemeente want van een officieel bericht is tot op heden geen sprake.

“We namen de zaak over in mei, begonnen meteen met grote verbouwingen en waren blij dat we ons terrasseizoen op die manier in schoonheid konden afsluiten.” Stéphane Mylle, zaakvoerder van brasserie Savoye, loopt rood aan wanneer het onderwerp ter sprake komt. “Zoals iedereen moest ik mijn terrasvergunning aanvragen en netjes betalen. Op het einde van de rit haalde ik dus keiharde euro’s uit mijn zakken voor iets wat ik niet zal kunnen installeren. Er waren al verschillende geruchten over die werken en meer dan eens gingen we bij het gemeentehuis aankloppen in onze zoektocht naar duidelijkheid. Reacties kwamen er nooit en dan volgt nu het keiharde deksel op de neus!”

Gelijkaardige verhalen horen we bij de zaakvoerders van Dream Donuts en Le Huit, beiden zaken waar het terras een belangrijke bron van inkomsten is. “Wanneer waren ze van plan om ons hiervan in te lichten? Waarom konden ze dat niet eerder doen zodat we ons konden voorbereiden? Neen, enkele dagen voor de effectieve start van de werken moeten we dat op Facebook lezen. Tot op heden blijft de gemeente zich hullen in een stilzwijgen. Dit is toch geen manier van besturen?”

Reactie schepen

Schepen Didier Soete volgde de online, vaak verhitte discussie maar sust meteen. “De handelaars hebben gelijk dat er nog geen officieel bericht vanuit de gemeente kwam”, klinkt het. “Het is het jammerlijke gevolg van de vergunningsprocedure. De werken, nutswerken die meteen aan werken van Proximus zullen worden gekoppeld, werden jaren geleden reeds aangevraagd en vergund. Toen kwam de coronacrisis en voor ons was het ondenkbaar dat we de horeca hun terrasruimte zouden gaan afnemen in een periode waar de sluitingen elkaar opvolgden. We stelden het dus uit maar helaas kwam ook de termijn voor die vergunningen ten einde. Door middel van een speciale zitting hebben we dan ook het licht op groen gezet, slechts 2 weken terug, en zullen we op 30 augustus de bewoners en handelaars uitnodigen.”

De vrees van opengebroken terrassen en onbereikbare handelszaken verwijst de schepen meteen naar de koelkast. “De werken starten effectief in september maar zullen pas midden oktober voor de handelszaken beginnen. Op die manier kan iedereen nog volop genieten van de nazomer en de zomerse dagen met gevulde terrassen. Ook wordt het gros van de werken uitgevoerd ter hoogte van de parkeerstrook en niet zozeer het voetpad. Het klopt dus niet dat mensen de winkels niet meer zullen binnengaan. Het is jammer te zien dat dergelijk project, dat de stad vooruit helpt, wordt gebruikt om een politiek steekspel te organiseren.”