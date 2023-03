Sinds kort is de Pier in Blankenberge en de wandelpromenade ernaar toe weer met elkaar verbonden.

De ingrijpende werkzaamheden aan de Pier, die in in het voorjaar van 2022 van start gingen, schieten goed op. Zo goed zelfs, dat het einde van de voorziene werken een stuk vroeger is dan aanvankelijk gepland. Als alles goed verloopt, zouden wandelaars deze zomer weer op de promenade kunnen flaneren.