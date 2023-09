Werken Pensionaatstraat in Ruiselede vangen volgende fase aan

Sinds begin juni wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Pensionaatstraat in Ruiselede, namelijk in het deel tussen de Kruiswegestraat en de inrit van de parking van basisschool De Kiem. Morgen, maandag, vangt een volgende fase van de werken aan: de aanleg van de asfaltlaag. Die werken duren tot het einde van de week.

Dat zorgt er dan ook voor dat vanaf morgen, maandag, het kruispunt Pensionaatstraat-Kruiswegestraat zal afgesloten zijn voor autoverkeer. Dat is ter hoogte van de parkingzone van de lokale supermarkt. Er is een korte omleiding voorzien. (RV)