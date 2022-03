Werken op Iepersteenweg starten op 9 mei: “Net in het aardbeienseizoen smijten ze de baan open”

Op 9 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het herstel van het wegdek op de Iepersteenweg tussen de Steenbeek en de Rhonebeek in Diksmuide en Houthulst.

Tot 24 juni zal er in dat stuk geen verkeer mogelijk zijn. Dat zorgt voor hinder bij de plaatselijke handel in die buurt. Bart Vanhee van café ’t Rooneplezier is niet te spreken over de werkwijze van AWV. Groenten en fruit Martine in Merkem zit volop in de werfzone en verhuist tijdelijk.

AWV wil twee problemen oplossen met zijn werken in de Iepersteenweg in Diksmuide en Houthulst. Enerzijds zal het het niveauverschil tussen de rijweg en de naastgelegen kasseistrook wegwerken. De kasseien blijven maar worden hoger gelegd. Anderzijds herstelt AWV het wegdek. Het gaat om een werfzone die zich over 1,3 kilometer uitstrekt tussen de Steenbeek en de Rhonebeek. De Vlaamse overheid investeert er 900.000 euro in.

Die werken zullen hinder met zich meebrengen want er is tot 24 juni geen verkeer mogelijk. Fietsers rijden om via de Sint-Pietersstraat en Jonkershovestraat in Diksmuide en via de Woumen-, Heug-, Nieuwe-Stede- en Sneppestraat in Houthulst. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vinden hun weg via de Esenweg, Dorpsstraat, Smissestraat en Klerkenstraat tot in het centrum van Houthulst. Vervolgens kunnen ze via de Poelkapellestraat en de Houthulstseweg doorrijden naar Ieper.

Gebrekkige communicatie

Bart Vanhee van ’t Rooneplezier is boos. “Wat een gebrekkige communicatie vanuit AWV”, vindt hij. “We zijn tijdens de werken enkel vanuit Diksmuide bereikbaar en missen al het doorgaande verkeer. In de volgende fase zitten we dan middenin de werfzone en hebben we opnieuw hinder. AWV had dan beter deze werken doorgetrokken tot voorbij onze zaak. Nu zullen we twee keer geen doorgaand verkeer hebben terwijl dat voor onze zaak zo belangrijk is. We hebben nog maar de strenge coronamaatregelen verteerd en nu dit. Bovendien zijn we ook maar heel gebrekkig geïnformeerd geweest en was er vooraf geen overleg.”

Groenten en Fruit Martine zit in de werfzone maar is inventief. “Wij verhuizen vanaf 9 mei tijdelijk naar de vroegere schoenenzaak Brantano in Diksmuide. Er is daar een kassa en een ruime parking. Behalve een frigo hoeven we niet veel extra te investeren”, reageert Martine Kesteloot. “We blijven daar tot het einde van de werken. Uiteraard laten we onze klanten van Merkem niet in de steek. We zoeken volop een oplossing zodat ook zij kunnen genieten van ons aanbod. Een paar weken voor de start van de werken geven we daarover meer informatie. We konden niet anders dan tijdelijk verhuizen. Het drukke aardbeienseizoen is volop bezig en net op zo’n moment kunnen klanten niet tot in onze winkel in Merkem. Ik ben opgelucht dat we niet helemaal hoeven te sluiten en dat we voor onze klanten uit Diksmuide en Houthulst een oplossing zullen hebben.” (GUS)