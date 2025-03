Werken nieuwe Lysbrug in Ingelmunster starten op maandag 3 maart

Vanaf maandag 3 maart starten de voorbereidende werken voor de bouw van Lysbrug in Ingelmunster.

Aan de noordzijde van het kanaal (kant Nijverheidstraat, red.) starten ze met het rooien van bomen. Om de nieuwe brug te bouwen, moeten enkele bomen plaats maken. Daarom planten ze binnenkort dubbel zoveel nieuwe bomen aan op een stuk grond in de Weststraat, dichtbij het nieuwe Buurtbos. Het jaagpad (kant centrum, red.) en de Trakelweg is afgesloten ter hoogte van de Nijverheidstraat. Er is geen doorgang mogelijk voor fietsers en voetgangers. Er is een omleiding via de hondenweide en de nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Nijverheidstraat en Trakelweg.

Aan de andere kant van het water start de aannemer met voorbereidende werken in het kader van de toegankelijkheid. Er worden aanpassingen gedaan aan de toekomstige omleidingswegen (Zuidkaai en parallelwegen van De Ring, red.). De werken verlopen in diverse fases en zullen in het najaar van 2026 zijn afgewerkt. (PADI)