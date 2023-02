Werken Natiënlaan in Knokke-Heist gaan nieuwe fase in

De werken aan de Natiënlaan in Knokke-Heist gaan deze week een nieuwe fase in. Er wordt gestart met de voorbereidingen om de kantstroken en de boordstenen in het gedeelte vanaf de Nieuwstraat tot aan de Isabellavaart te betonneren. Hierdoor worden de opritten van de bewoners af en toe afgesloten voor een korte periode.

Indien de weersomstandigheden gunstig zijn, gieten de werklui vanaf maandag 13 februari de funderingsvoet. Aansluitend komen dan de kantstroken en boordstenen aan de beurt. Deze worden ter plaatse gestort door middel van glijbekisting.

Om de werken op een vlotte manier te kunnen laten verlopen, heeft de aannemer via een bewonersbrief gevraagd om tijdens de dag de voertuigen te parkeren aan de onpare kant van de huisnummers en niet in de tijdelijk geasfalteerde middenberm. De uitvoering van die glijbekisting verloopt namelijk met behulp van een totaalstation met gps. Daarom is een vlotte gps-verbinding nodig tussen de toestellen en de betonmachine. Geparkeerde voertuigen kunnen deze verbinding hinderen.

De bewoners worden ook verzocht om klanten en andere bezoekers hiervan op de hoogte te stellen en zeker de recent gestorte betonconstructies niet te betreden.

Als deze werkzaamheden beëindigd zijn, worden de straatkolken geplaatst. Hiervoor zal er weinig tot geen hinder zijn. Aansluitend hierop wordt vanaf 20 februari ’s nachts gewerkt om de fundering van de rijweg en het asfalt aan te brengen. (MM)