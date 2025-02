Werken Logierlaan gestart

Vandaag zijn de gefaseerde nutswerken in De Logierlaan in Middelkerke gestart. Die verlopen in voorbereiding van de renovatie van de bovenbouw.

De nutswerken kunnen tot eind juni 2025 duren. Tussen september 2025 en juni 2026 starten dan de werken voor het nieuwe wegdek.

Omleidingen zijn er via de kustweg, de Kwintestraat, de Miamiwijk, de Badenlaan, Westendelaan en IJzerlaan.

Bewoners van de zeedijk worden omgeleid via de Parklaan en de zeedijk vanaf Grand Hotel Bellevue. Via de Kwintestraat kunnen bewoners van de zeedijk tussen de Logierlaan en de Kwintestraat opnieuw de kustweg oprijden.