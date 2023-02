Werken Lichterveldestraat binnenkort van start: “Er zal onvermijdelijk hinder zijn”

In januari 2022 werden tijdens een digitaal infomoment de plannen met de Lichterveldestraat al uit de doeken gedaan, maar nu volgde ook een tweede infomoment op 16 februari, waarbij de aannemer werd voorgesteld en de praktische uitvoering van de werken toegelicht werd. Ook aan de regeling van de afvalophaling tijdens de werken werd gedacht.

“Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en er komt een nieuw fietspad. Voetpaden, parkeerstroken en rijweg worden volledig vernieuwd en er wordt geïnvesteerd in nieuwe waterleidingsinfrastructuur, in het elektriciteitsnet en in de openbare verlichting”, aldus schepen van openbare werken Toon Vancoillie (Open VLD). “Het totale project wordt geraamd op 5.282.718 euro, inclusief BTW. Het grootste stuk wordt gesubsidieerd via de provincie, het fietsfonds, Aquafin, en Fluvius, terwijl de gemeente zelf de heraanleg van de wegenis betaalt, wat neerkomt op ongeveer 1,5 miljoen euro.”

Belangrijke verkeersader

“De werken zullen in twee fasen verlopen. Tijdens een eerste fase die start begin maart, wordt er gewerkt aan de nutsvoorzieningen. De Watergroep en Fluvius vernieuwen in die fase hun ondergrondse netten. De bovengrondse elektriciteits- en kabeldistributieleidingen worden ondergronds gebracht en de openbare verlichting wordt vernieuwd.”

“Omdat de Lichterveldestraat een belangrijke verkeersader is met heel wat handelszaken, wordt in deelzones gewerkt”

“Tijdens deze werken kan het verkeer steeds in één richting door, fietsers kunnen in beide richtingen blijven rijden. Enkel tijdens de werken tussen Markt en Kasteelbeek wordt de rijweg volledig afgesloten. Tijdens de tweede fase wordt het gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en komt er een volledig nieuw wegdek en een vrijliggend fietspad. Omdat de Lichterveldestraat een belangrijke verkeersader is met heel wat handelszaken, wordt in deelzones gewerkt. Op werkdagen worden de deelzones afgesloten van 7.30 tot 17.30 uur en zijn de opritten niet toegankelijk.”

Goeie communicatie

“Na de werkuren en tijdens de weekends wordt er minder-hinder-steenslag aangelegd, zodat men wel degelijk met de wagen tot bij de woning kan. Er wordt een ophaalpunt voor afvalzakken voorzien op het eind van de deelzone waar op dat moment gewerkt wordt. Aannemer Persyn zal tijdens de werken alle mogelijke maatregelen nemen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch zal er onvermijdelijk hinder zijn. Een goeie communicatie tussen aannemer en bewoners kan al veel problemen voorkomen. Moet er thuisverpleging voorzien worden of worden er warme maaltijden aan huis geleverd of is er een verhuizing in die periode? Dan kunnen we alleen maar aanraden om tijdig met de aannemer te spreken. Deze laatste vraagt trouwens ook om tijdens de werken een plannetje aan je raam te hangen met je contactgegevens en met de ligging van de afvoeren en de nutsleidingen, voor zover deze door de bewoner gekend zijn. We verwachten dat de werken in de loop van 2024 afgerond worden”, besluit Schepen Vancoillie.