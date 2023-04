Werken Kortrijkse Heerweg (N36) in Harelbeke gaan nieuwe fase in

Op dinsdag 2 mei hervat het Agentschap Wegen en Verkeer de werkzaamheden op de Kortrijkse Heerweg in Harelbeke. Het gaat hierbij over fase 5 van het project, waarbij het wegdek van de Ringlaan (N36) ter hoogte van de E3-tunnel aan de zijde van Harelbeke wordt vernieuwd. Vervolgens is de zijde Deerlijk aan de beurt: fase 6 gaat eind mei van start. Het einde van fase 6 en dus van het volledige project, waarbij het kruispunt van de Ringlaan met de Kortrijkse Heerweg wordt heringericht om de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger te doen verlopen, wordt verwacht tegen eind juni 2023.

Bij de aanleg van het nieuwe kruispunt, dat bekend staat als een gevaarlijk punt, wordt er extra aandacht besteed aan de veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Zo zullen fietsers en voetgangers conflictvrij kunnen oversteken, worden fietspaden 1,75 meter breed en met rood asfalt aangeduid, en zal linksafslaand verkeer op de Ringlaan conflictvrij kunnen oversteken.

De werken zijn gestart in februari 2022 en daarbij zijn de eerste vier fases al achter de rug. Het gaat hierbij over de werken op het kruispunt van de Ringlaan met de Kortrijkse Heerweg aan de zijde van Deerlijk (fase 1) en aan de zijde van Harelbeke (fase 2) en over de vernieuwing van het wegdek op de Ringlaan tussen de Harelbekestraat en de Gentsesteenweg/E3-tunnel, aan de zijde van Harelbeke (fase 3) en tussen de Harelbekestraat en de E3-tunnel aan de zijde van Deerlijk (fase 4).

Fase 5

Tijdens de vijfde fase, die aanvangt op dinsdag 2 mei, wordt het wegdek van de Ringlaan vernieuwd ter hoogte van de E3-tunnel aan de zijde van Harelbeke. Deze werkzaamheden duren volgens de huidige planning zo’n drie weken, tot donderdag 25 mei.

Het verkeer minder dan 3,5 ton en smaller dan 2,3 meter zal een omleiding moeten volgen via versmalde rijstroken in de E3-tunnel. Voor verkeer dat van de E17 komt, zal dit op de pechstrook gebeuren. Het verkeer dat uit de richting van de rotonde Koperen Ketel komt, zal tijdens de duur van de werken, via een doorsteek, op het tegenovergestelde rijvak door de E3-tunnel moeten rijden. Zwaar vrachtverkeer meer dan 3,5 ton en verkeer breder dan 2,3 meter mag niet door de tunnel rijden maar moet via de afrit naar de N43 rijden, ter hoogte van de driekleurige verkeerslichten de N43 dwarsen om zo via de oprit opnieuw de N36 te bereiken.

Fase 6

De start van fase 6 op donderdag 25 mei sluit aan op het einde van fase 5, dit onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. De hinder in fase 6 is gelijkaardig aan fase 5, alleen wordt er nu gewerkt aan de kant van Waregem. Deze werken zullen een drietal weken in beslag nemen, volgens de huidige planning is dit tot vrijdag 16 juni.