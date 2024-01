Werken in Wijnendalestraat in Beveren (Roeselare) gaan volgende fase in

Vanaf maandag 5 februari tot midden maart schuiven de werken in de Wijnendalestraat in Beveren (Roeselare) verder op in de richting van het centrum.

Momenteel is men al volop bezig in de Wijnendalestraat met het stuk tussen de Deken Wallaertstraat en de Kouterweg, dat men vanaf maandag begint af te werken. Het kruispunt met de Kouterweg wordt wellicht afgesloten vanaf maandag 4 maart. Daar komt er een overstortput voor de rioleringen. Vanuit de Kouterweg volg je dan een omleiding via de Onledegoedstraat.

Kruispunten afgesloten

Vanaf midden maart tot eind april worden dan de kruispunten van de Onledemeers en de Schoolstraat met de Wijnendalestraat afgesloten. Beide kruispunten worden volledig heraangelegd. Daar komt er ook een nieuw gescheiden rioolstelsel. Deze kruispunten zijn wellicht vanaf maandag 22 april terug vrij voor verkeer.

Daarna wordt de fase tussen de Onledemeers en de Processiestraat aangepakt en finaal het laatste stuk tot de Domstraat. Men hoopt tegen midden juli, voor de start van het bouwverlof, klaar te zijn met alle werken.