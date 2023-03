Werken in wijk sportcentrum Bredene bijna afgerond

Nog enkel de toplaag in asfalt en de werken in de straten rondom sportcentrum Ter Polder in Bredene zijn volledig voltooid. Deze omvangrijke werken zijn eind april vorig jaar gestart. “Nog geen jaar later zit de wijk helemaal in het nieuw”, is schepen voor openbare werken Erwin Feys trots.

De werken in het eerste gedeelte van de Toekomststraat en de Verenigingstraat zijn ondertussen al meer dan een half jaar klaar. “De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de Watervliegpleinstraat, Kruisnetstraat, Toekomststraat (2e deel) en een gedeelte van de Vissersstraat. Ook de Spuikomlaan werd deels heraangelegd. Deze werken waren absoluut noodzakelijk omdat de riolering in de wijk dringend aan vernieuwing toe was”, geeft schepen Erwin Feys (Vooruit) aan. Naast alle nutsvoorzieningen, voetpaden, wegenis en rioleringen werden ook alle voet- en garagewegen, die achter de woningen liggen, volledig gemoderniseerd. “Als de weersomstandigheden het toelaten wordt de toplaag in asfalt deze week aangelegd en dan zijn de werken meteen helemaal voltooid.”

Inwoners goed informeren

De werken maken deel uit van het Masterplan Sas. “Werken als deze zijn ingrijpend en zorgen voor hinder bij de inwoners. Daar zijn wij ons van bewust. Samen met de aannemer hebben we er daarom alles aan gedaan om deze hinder tot een minimum te beperken. We hechten er veel belang aan dat inwoners tijdens werken goed geïnformeerd worden. Op geregelde tijdstippen werden ze via een Wegenwerkenkrant maar ook online op de hoogte gebracht van de voortgang van de werken”, besluit burgemeester Steve Vandenberghe. Bredene trok voor deze volledige heraanleg van de wijk een bedrag van 1,7 miljoen euro uit.