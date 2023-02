Farys begint op maandag 27 februari met dringende herstellingswerken in de Langestraat, waar ter hoogte van huisnummer 15 de rijweg verzakt is. Op woensdag 1 en donderdag 2 maart wordt ook in de Parkstraat een wegverzakking hersteld ter hoogte van de hoofdriool vlakbij huisnummer 18.

Beide werken zullen tijdelijke hinder veroorzaken, de aannemer zorgt voor de nodige signalisatie.