Werken in Heulse Bozestraat starten met week vertraging

De werken aan de verouderde betonplaten in de Bozestraat starten pas volgende week maandag. Een week later dan voorzien. Dat liet aannemer Growebo weten aan Stad Kortrijk. Reden daarvoor zijn de regenbuien van eind vorige en begin deze week.

Door de vertraagde opstart wordt ook het eenrichtingsverkeer in de Bozestraat vanaf Warande tot aan Emiel Hullebroecklaan met een week verlengd, dat wil zeggen tot 18 november in plaats van tot 11 november. Verkeer dat de straat binnenrijdt via de Kortrijksestraat kan gewoon door, wagens vanuit de Izegemstraat moeten een omleiding volgen. Die wagens rijden via Heulemeersen, Molenstraat en de Kortrijksestraat.

Tot 18 november kan er ook geen afvalophaling aan huis plaatsvinden. Bewoners worden gevraagd hun vuilniszakken op het einde van de werfzone te deponeren.