Werken in het centrum van Passendale duren tot 19 mei

In het centrum van Passendale vinden er gedurende de maanden april en mei onderhoudswerken plaats aan de Passendalestraat, de Passendaleplaats en de Molenstraat.

“Als gemeente kregen we via het Agentschap Wegen en Verkeer twee goedgekeurde dossiers om gewestwegen aan te pakken langs schoolomgevingen. Zo werd al de doortocht in Zonnebeke aangepakt. Er werden nieuwe fietssuggestiestroken geplaatst en oversteekverlichting geplaatst”, aldus burgemeester Ingrid Vandepitte (#team8980). “Nu starten er werken in Passendale. Deze zullen van 18 april tot ongeveer 19 mei duren. Er komt op hetzelfde moment een asfaltvernieuwing en we voorzien verstelbare riooldeksels. Daarnaast worden er fietssuggestiestroken geplaatst en bijkomende belijning die de snelheid verder moeten afremmen.”

Het is nog wachten op de inwerkingtreding van de oversteekverlichting die al werd geplaatst door het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit dossier werd door de Vlaamse Overheid gefinancierd. De werken worden uitgevoerd door de firma Stadsbader. “De werfzone in Passendale centrum start vanaf Fijnbakkerij Passchendaele tot aan het kruispunt van de Sterrestraat met de Doornkouterstraat. Doorgaand verkeer is niet mogelijk en wordt omgeleid. Voor en na de werktijden wordt geprobeerd om plaatselijk verkeer, voor inwoners en handelaars, mogelijk te make”, aldus Schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (# team8980). Alle omleidingen, huisvuilophaling, postbedeling en busverbindingen worden gecommuniceerd via de website van de gemeente Zonnebeke. (NVZ)