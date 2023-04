Werken in de Warandestraat zijn na anderhalf jaar klaar: Verbinding Wevelgem–Moorsele opnieuw open

Na anderhalf jaar werken is er via de Warandestraat opnieuw doorgaand verkeer mogelijk tussen de kernen van Wevelgem en Moorsele. De Vrijstraat blijft nog eenrichtingsverkeer, minstens tot eind juni.

Begin november 2021 ging de spade in de grond in de Roeselarestraat. Na die werken volgde ook de herinrichting van de Warandestraat.

De werken waren meer dan nodig om de veiligheid van de bestuurders en fietsers te verhogen. Tegelijkertijd werd ook werk gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel zodat het vuile water van de huishoudens nu rechtstreeks naar een waterzuiveringsstation wordt geleid, en niet langer naar de omliggende beekjes. De werken verliepen in fases om de hinder en de omleidingen tot een minimum te beperken.

In de Warandestraat verdween een deel van het langsparkeren. De capaciteit werd wel behouden door de aanleg van twee nieuwe parkeerhavens waar auto, fiets en bus samen komen.

Fietsveiligheid

Een van de belangrijkste redenen voor de herinrichting was het verhogen van de fietsveiligheid. Voor de werken lag er in de Warandestraat een tweerichtingsfietspad dat afgescheiden werd met paaltjes. Fietsers moesten tussen de Warandestraat en Roeselarestraat ook oversteken. Dat is nu niet meer het geval.

Zowel in de Roeselarestraat als in de Warandestraat liggen er nu twee verhoogde éénrichtingsfietspaden. Ze sluiten netjes aan op elkaar aan beide zijden van de brug over de A19. Ook het kruispunt Ezelstraat/Vinkestraat werd aangepakt.

Positieve impact

Tot eind juni blijft ook het éénrichtingsverkeer in de Vrijstraat behouden. Er is een positieve impact op het fietsverkeer en de gemeente Wevelgem bekijkt hoe dit nog kan worden versterkt.

Deze realisatie was één van de grootste werven van deze legislatuur. Wevelgem investeerde ongeveer 5 miljoen euro in de volledige herinrichting. De gemeente beseft ook dat de werken vaak gepaard gingen met hinder voor haar inwoners, omwonenden van de werfzone en handelaars, en zal hen binnenkort uitnodigen op een bedankingsmoment. De gemeente is ook tevreden dat de werken zijn afgerond binnen de vooropgestelde termijn. (HV)