De werken in de Beverensestraat te Ardooie lopen vertraging op. In overleg met de gemeente en de aannemer die voor de nutsvoorzieningen zorgt is beslist om de omleiding nog een week aan te houden. Doorgaand verkeer tussen Ardooie en Beveren is onmogelijk gedurende de ganse week. Er is in een omleiding voorzien. Het kruispunt met de Sprietstraat blijft de ganse periode dicht.

Wie van Ardooie naar Roeselare wil moet via de Tassche rijden. Ook omgekeerd is dit het geval. Het warenhuis Okay blijft bereikbaar via de Kortrijksetraat. (JM)