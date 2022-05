Werken in centrum Zonnebeke klaar: verkeer kan weer door

In het centrum van Zonnebeke zijn de wegwerkzaamheden aan de rotonde en de Langemarkstraat afgerond. “De werken zijn heel vlot verlopen. Het werken in verschillende fases liep perfect”, aldus burgemeester Dirk Sioen.

“We zijn blij zowel de rotonde als de straat opnieuw open te kunnen stellen voor het verkeer”, reageert burgemeester Dirk Sioen. “De aannemer heeft zich aan de afgesproken timing gehouden. We beschikken opnieuw over veilige en mooie wegen. Want zowel de straat als rotonde lagen er al een hele poos slecht bij.”

De werkzaamheden waren een samenwerking tussen de gemeente en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Deze laatste nam de rotonde in het centrum voor rekening. De bestaande betonstraatstenen aan de rotonde zijn verdwenen en werden vervangen door asfalt. In de Langemarkstraat werd de riolering onder handen genomen net als de nutsvoorzieningen.

Riooldeksels

Er kwamen ook parkeerstroken en een fietspad. Dit alles vanaf de Albertstraat tot aan het centrum. De hele straat tenslotte kreeg een nieuwe asfaltlaag. De werken werden uitgevoerd door de firma Degro.

“De mensen kunnen nu opnieuw rustig zonder ongemakken met de fiets door de Langemarkstraat rijden. De werken zijn nog niet volledig af, er moeten nog enkele riooldeksels vrijgemaakt en opgetrokken worden en de wegmarkering en de fietssuggestiestrook moeten ook nog aangebracht worden. De uitvoeringsdatum hiervan is nog niet gekend”, besluit de burgemeester.