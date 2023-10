Werken in Biezenstraat liepen serieuze vertraging op, maar einde nu toch in zicht

De werken in de Biezenstraat in Roeselare lopen serieuze vertraging op. Aanvankelijk zou het project er een drietal maanden duren, maar doordat de nutsmaatschappijen hun timing niet haalden is het dubbel zo lang. “Maar die werken zijn nu gelukkig bijna afgerond. Binnenkort starten iets verderop in de Beekstraat wel nieuwe werken. Het gaat om de laatste fase in de sanering van de Sint-Amandsbeek”, legt schepen Francis Debruyne (CD&V) uit.

De Godelievewijk in Roeselare ondergaat sinds 2020 een serieuze transformatie. Onder ander de Honzebroekstraat en een gedeelte van de Gitsestraat werden inmiddels aangepakt. Momenteel wordt er gewerkt in de Biezenstraat.

“Die werken werden in april opgestart en zouden enkele maanden duren. De voorbije maanden merkten we dat de werken niet echt vlotten. Op een bepaald moment was er echt weinig beweging. De omwonenden hopen dat het einde er eindelijk in zicht is”, zegt Siska Rommel (N-VA) die maandagavond de situatie aankaartte tijdens de commissie ruimte.

Complexer dan voorzien

Bart De Witte, departementshoofd beleidsontwikkeling ruimte bij de stad Roeselare, is op de hoogte van de vertraging die de werken hebben opgelopen. “De werken waren complexer dan voorzien. We hadden drie maanden voorzien. De aannemer heeft correct gewerkt, maar de nutsmaatschappijen hebben spijtig genoeg hun timing niet gehaald. Momenteel zijn we bezig met de straat af te werken. We hopen aanstaande vrijdag de toplaag te kunnen gieten, laat het weer dat niet toe gebeurt dat uiterlijk maandag.”

Binnenkort volgende fase

Eens het project in de Biezenstraat afgewerkt is, zijn de bewoners van de Godelievewijk nog niet verlost van alle werken. “Op 13 november wordt er gestart met de werken in de Beekstraat en dit tussen het gedeelte tussen de kerk en het speelpleintje. Deze zullen tot april 2024 duren. Het is de laatste fase van dit groot en belangrijk project”, aldus schepen van Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V).

Hij begrijpt dat de omwonenden de vele werken in hun wijk meer dan beu zijn. “Maar deze werken moeten nu eenmaal gebeuren in het kader van de sanering van de Sint-Amandsbeek. Deze ingrepen zorgen ervoor dat de bewoners bij hevig regenweer toch nog droge voeten hebben.”