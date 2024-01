Werken gestart aan start- en landingsbaan van Oostendse luchthaven: “Verbreden van taxiwegen zullen voor minder lawaai zorgen”

De komende twee maanden wordt er hard gewerkt op de Oostendse luchthaven. De start- en landingsbaan van 3,2 kilometer en 45 meter breed wordt volledig vernieuwd en de taxiwegen worden verbreed. “Die verbreding zorgt voor minder geluidsoverlast voor de buurt”, zegt adjunct-CEO Ann Vanpraet.

De werken zijn gestart. Vrachtwagens gevuld met afgeschilferde asfalt rijden op en aan. De komende twee maanden is de luchthaven van Oostende dan wel gesloten, toch zal er heel wat bedrijvigheid zijn. Het vernieuwen van de start- en landingsbaan is dan ook een huzarenstukje. “Met de uitvoering van deze weken verzekeren we de toekomst van de luchthaven”, zegt Bruno De Saegher, voorzitter van Lom Vlaanderen. “Op die manier zorgen we ervoor dat de startbaan in de komende jaren operationeel kan blijven en zo kunnen we de luchthavenexploitatie op het huidige niveau houden.”

Donderdag werden de schuttingen geplaatst en vrijdag gingen de werken aan de start- en landingsbaan effectief van start. De opbraak- en grondwerken zullen zo’n twee weken duren. De luchthaven verwittigd voor geluidshinder tijdens de werken, maar doet er naar eigen zeggen alles aan om de hinder te beperken. Aansluitend worden de fundering, de onderlagen met de verlichtingskabels en de toplaag aangelegd. Vanaf eind februari worden de nieuwe LED-bebakeningslampen geplaatst. In de laatste fase worden de markeringen aangebracht.

Er is ook goed nieuws voor de omwonenden. “Naast de werken aan de start- en landingsbaan, worden ook de taxiwegen verbreed”, duidt Vanpraet. “Daardoor kunnen de B747-400- en de B777-300ER-toestellen die op de luchthaven taxiën, met een grotere draaicirkel draaien. Daardoor is er een pak minder motorkracht nodig met een lagere uitstoot en minder geluidsoverlast als gevolg. De verbreding is noodzakelijk om te voldoen aan de Europese regelgeving.”

De eerste vliegtuigen zullen op 27 maart opnieuw kunnen landen op een volledige vernieuwde start- en landingsbaan.