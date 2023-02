Werken drinkwaterleiding zorgen voor nachtelijke lawaaihinder op de Zeedijk

Vorig jaar startten de werken voor het vernieuwen van de drinkwaterleiding in de parkeerstrook op de Zeedijk in Blankenberge. In de zone tussen Zeedijk 104 en 129 zitten de nieuwe leidingen klaar in de grond om aan te sluiten op het bestaande drinkwaternet.

De voorbereidende werken worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd, maar de koppeling zelf gebeurt in de nacht van 2 op 3 maart tussen 21 en 3 uur. Zo blijft de impact op de watertoevoer overdag minimaal.

Farys meldt dat het om ingrijpende werken gaat, enige lawaaihinder is dus niet uit te sluiten. De werken zullen vermoedelijk wel vroeger klaar zijn dan gepland.