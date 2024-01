Werken Casinotuin en Conservatoriumpark gaan van start

Het Conservatorium- en Casinoplein veranderen de komende maanden in groene en klimaatvriendelijke ontmoetingsplekken. Beide pleinen worden bijna volledig onthard. In de plaats krijgen we een tuin en een park met bomen, een podium, waterpartijen en speelzones. De onthardingswerken gingen op 15 januari van start.

In totaal wordt 3.490 m² asfalt en steen onthard op het Conservatoriumplein. Er komen 25 nieuwe bomen, drie wadi’s, een speelzone en een groene arena voor optredens. De nieuwe Casinotuin wordt voor 1.030 m² onthard en wordt een verlaagd grasplein met daarrond twee bomenrijen van in totaal 12 lindes. De stad voorziet zitbanken rondom de verlaagde groenzone om te verpozen of een boek te lezen. In het verlengde van de trappen van boekhandel Theoria komt een podium. Aan de kant van de Koning Albertstraat is nog ruimte voorzien voor terrassen en onder andere opstellingen van Sinksen of de Paasfoor. Om ruimte te geven aan voetgangers en fietsers wordt de straat aan de noordzijde autoluw gemaakt.