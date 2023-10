Werken Brugpark in Izegem zijn halfweg: “We zitten perfect op schema”

De werken aan het Brugpark, die de renovatie en de herinrichting van de centrumbrug in Izegem omvatten, zijn precies halfweg en zitten ook perfect op schema. “De kant voor de fietsers en voetgangers is quasi volledig afgewerkt, nu is men begonnen aan het autogedeelte. We maken ons sterk dat, als alles blijft goed gaan, we tegen april volgend jaar de compleet vernieuwde brug kunnen openen”, zegt schepen Caroline Maertens (N-VA).

Tijdens de werken is de brug altijd toegankelijk geweest voor fietsers en voetgangers. Maar in de eerste maanden gebeurde voor hen de passage over de brug via een tijdelijk ingerichte zone op de kant waar straks de auto’s komen te rijden. “De nieuwe fietszone, die oker kleurt, is helemaal klaar. Ook de voetgangerszone is aangelegd. De aanplanting van groen moet nog gebeuren en ook de leuning van de brug moeten nog herschilderd worden, blauw wordt straks groen, maar fietsers en voetgangers kunnen nu het kanaal al dwarsen op de definitieve plaats.”

Brugdekvoegen

Meteen ook het sein om aan de andere kant – de oostelijke – van de brug te beginnen werken. “Ook daar moeten de brugdekvoegen hersteld worden. Die voegen zijn ook de reden waarom de brug moést aangepakt worden. Ondertussen hebben we al ervaring met de ene kant, hopelijk helpt dat om nog sneller te werk te gaan. Die voegen moeten op maat besteld worden. Het affrezen van het wegdek is ondertussen al begonnen. Daarna volgt het herstel van de voegen en uiteindelijk de heraanleg van het autogedeelte van de brug.”

“We zetten ook vaart achter de nieuwe parkeerhaven in de Nieuwstraat”

Voor wie niet meer mee is in het verhaal, een kleine opfrissing. Voortaan kun je vanop de Korenmarkt enkel nog met de fiets (of te voet) de brug oprijden. De spoorweg dwarsen lukt niet in die richting met de wagen. Vanuit de Prins Albertlaan zul je straks wel op de oostelijke arm van de brug kunnen rijden met de wagen om zo het kanaal over te steken en aan de rotonde in Emelgem neer te komen. Het omgekeerde zal ook kunnen, wie vanuit Emelgem komt zal op diezelfde arm kunnen afrijden (voorheen gebeurde dat aan de andere kant) om zo in de Prins Albertlaan uit te komen en daar rechts richting Eperon d’Or of links richting het centrum te rijden. Maar vanuit de kant Emelgem zul je ook door kunnen rijden tot op de Korenmarkt. “Automobilisten rijden dan vervolgens via de Ketelstraat de Grote Markt op. Daar bekijken we nog de herinrichting, verschuiven van een tweetal parkeerplaatsen, om het verkeer vlot over de markt te laten rijden. De fietsers kunnen er in beide richtingen rijden en zullen ten allen tijde voorrang hebben op de auto’s.”

SOS-strook

De hulpdiensten kunnen wel over de brug vanop de Korenmarkt. “Daarvoor zijn verkeerslichten bovenop de brug voorzien, die houden het verkeer tegen als een ambulance of andere hulpdienst de brug wil dwarsen op de SOS-strook die is voorzien.”

Op het moment dat de autokant van de brug is afgewerkt gaat die in principe ook meteen open. “Zodra het kan, laten we de wagens toe. In een laatste fase wordt nog de fietsbrug aangelegd. Dat is een aftakking die de fietsers van halverwege de brug naar beneden laat rijden waar ze op De Dam uitkomen. De aannemer doet dat in een latere fase omdat hij nu dat stuk weg – er is sowieso al een knip tussen Noordkaai en De Dam – gebruikt als werfzone. Ondertussen loopt ook de aanbesteding voor de bloembakken en hopen we dat de brug tegen volgend jaar al groen zal ogen.”

Kleine aanpassingen

Het peloton van de Ronde van Vlaanderen en de daarbij horende koerskaravaan hoorde bij de laatsten om de brug over te steken. Dat is nu begin april geleden, op maandag 3 april trad ook het nieuwe bereikbaarheidsplan met nieuwe verkeerscirculatie in het centrum in voege. Dus nu net een half jaar geleden. “Er zijn wat kleine aanpassingen moeten gebeuren, bijvoorbeeld om vrachtwagens hun draaicirkel te laten halen. Maar in het algemeen zijn er heel weinig opmerkingen binnen gekomen. Het was voor iedereen natuurlijk aanpassen. Maar iedereen vindt nu zijn weg en eens de brug open zal zijn, biedt dat opnieuw de kans om die ook te gebruiken. Al hebben veel mensen al de alternatieven via Kachtem en Emelgem leren kennen.”

Ondertussen zet men ook vaart achter de nieuwe parkeerhaven in de Nieuwstraat. “De bewoners daar kunnen nu met hun bewonerskaart in de omgeving terecht met hun wagen. Straks zal een deel van die parkeerhaven ook voor hen bestemd zijn. Er komen mogelijks ook rioleringswerken bij kijken, daarom buigt een studiebureau er zich nu over. Er moet daarna uiteraard nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden en daarna kan de sloop van het gebouw en aanleg van de parking beginnen.”