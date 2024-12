Werken brug E403 ter hoogte van Rumbeke-Izegem zijn afgerond: vanaf deze morgen geen hinder meer op N36 en op E403

De herstellingswerken aan de brug over de E403 aan afrit 6 zijn afgerond. Vanaf deze morgen kan het verkeer er zowel op de N36 als op de E403 weer normaal doorrijden. De werken hebben dik twee maanden geduurd. Op de E403 werd het verkeer over versmalde rijstroken gestuurd, op de brug zelf moest het verkeer uit de richting Izegem op de N36 naar Roeselare op de brug over één rijstrook.

In de spits zorgden de werken uiteraard voor wat vertraagd verkeer en vaak ook files. De werken die in totaal anderhalf miljoen euro kostten bleken noodzakelijk nadat de brug hersteld moest worden na een aanrijding van enkele jaren terug.