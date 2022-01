Werken Ardooisesteenweg in Roeselare starten dinsdag

Op dinsdag 1 februari starten de werken in de Ardooisesteenweg. De heraanleg moet ervoor zorgen dat de belangrijke invalsweg naar het centrum een aantrekkelijke straat wordt met veel ruimte voor de fietser.

In de eerste fase van de heraanleg van de Ardooisesteenweg zal er gewerkt worden tussen de bushaven aan het station en de Spinnersstraat. In dat gedeelte zal er geen verkeer mogelijk zijn. Het kruispunt van de Ardooisesteenweg met de Spinnersstraat en de Sint-Jorisstraat blijft in deze eerste fase wel nog open. De parking Ooststraat-Station blijft tijdens de werken vlot bereikbaar via de Jules Lagaelaan en de Traxweg.

De eerste fase zal normaal gezien tot in april duren. Daarna schuift de werf stelselmatig op in de richting van de Mandellaan. Het volledig vernieuwde Ardooisesteenweg zal normaal gezien af zijn in oktober. Als de straat af is, wordt er een zone 30 ingevoerd in de Ardooisesteenweg. Het stuk tussen de Carrefour en het busstation wordt een fietsstraat. Daar zal ook eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de richting van het station.