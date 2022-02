Werken Achtste Linielaan in Meulebeke op schema

De werkzaamheden in de Achtste Linielaan in Meulebeke schakelden een versnelling hoger, dit tot grote vreugde van de buurtbewoners. Zij worden geconfronteerd met een ‘wadi’.

De bewoners van de Achtste Linielaan kunnen straks opgelucht adem halen. De werkzaamheden schieten goed op en de straat krijgt nu haar definitief beeld. Lange tijd leek de Achtste Linielaan op een waar slagveld, vooral bij het kruispunt met de Pittemstraat waar diep ondergronds filters geplaatst werden voor bronbemaling. Met het plaatsen van een nieuwe riolering, het aanleggen van brede voetpaden, een fietspad, nieuwe parkeerplaatsen met groene eilanden tussenin krijgt de straat een ware facelift.

Groene greppel

Verrassend is wel de aanleg van een ‘wadi’. Het letterwoord staat voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie. De gracht loopt tussen het wandelpad en de nieuwe parkeerplaatsen en strekt zich uit vanaf het Vredesmuseum (het voormalig stationsgebouw) tot aan de Pittemstraat. Het wordt een groene greppel die zorgt voor de waterafvoer van straten, verhardingen en daken van huizen gekoppeld aan de riolering. Wadi’s zorgen er voor dat de riolering bij hevige regenval minder zwaar belast wordt. Ze worden opgebouwd in verschillende lagen die dan het water zuiveren vooraleer het in de bodem infiltreert of afgevoerd wordt. (LB)