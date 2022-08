Werken aan Veurne- en Pannestraat starten opnieuw op 1 september

Na een zomerpauze van twee maanden, gaat de aannemer verder met de volgende werken op de Veurne- en Pannestraat (N35). “Op donderdag 1 september starten de werken van fase 3 op”, aldus Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“Er wordt gescheiden riolering aangelegd, de rijweg wordt vernieuwd en er komt een ventweg voor fietsers en bezoekers van handelszaken. Zo verplaats je je in de toekomst vlotter tussen Veurne en de kust.”

Werken van fase 3 starten op

Na een pauze van twee maanden start de aannemer opnieuw met werken op de Veurne- en Pannestraat, op donderdag 1 september om 7 uur ‘s ochtends. De werken van fase 3 gaan dan van start. Er wordt tot eind 2022 gewerkt tussen de nieuwe rotonde en e5 mode. Hier komt er nieuwe gescheiden riolering, wordt de rijweg opnieuw aangelegd en komt er een ventweg naast de hoofdweg voor fietsers en bezoekers van de handelszaken.

Hinder gelijkaardig aan vorige fases

Tijdens de werken volgen fietsers en autoverkeer tussen Veurne en De Panne, in beide richtingen, een omleiding via de Sint-Idesbaldusstraat (N8) en de Robert Vandammestraat (N396). De bussen van lijnen 55 en 56 volgen ook een omleiding. Alle handelszaken blijven ook maximaal bereikbaar tijdens deze werken. Bezoekers kunnen rijden via de Sint-Idesbaldusstraat en de Koksijdestraat.

Werken aan een veilige fietsverbinding tussen Veurne en De Panne

Als fietser op de Veurne- en Pannestraat (N35) rij je momenteel naast het autoverkeer. Na de herinrichting worden de fietspaden een stuk veiliger en comfortabeler. Waar er genoeg ruimte is, worden fietsers en auto’s gescheiden door een groene zone. Binnen de bebouwde kom worden de fietspaden verhoogd aangelegd om fietsers beter te beschermen. Het project zorgt ook voor een vlotte bereikbaarheid van de industriezone in Veurne. Aan de noordkant van de weg komt bovendien een parallelle ventweg naast de hoofdweg. Die kan gebruikt worden door fietsers en bezoekers van de handelszaken. Zo kan het verkeer op de hoofdweg vlotter doorrijden en zijn er geen conflicten mogelijk met auto’s die de gewestweg op- en afrijden.