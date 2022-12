Werken aan verbindingsweg tussen Poekevoetweg naar Ommegangstraat en Krasnikstraat

De verbindingsweg tussen de Poekevoetweg naar de Ommegangstraat en Krasnikstraat was niet echt comfortabel voor fietsers die mekaar daar moesten kruisen.

Op een breedte van amper een meter was het niet per definitie op en top veilig voor mekaar ontmoetende fietsers, voor voetgangers geen probleem. Want het paadje in beton werd steeds intenser gebruikt door bewoners van de Krasnikstrat en de nieuwe verkaveling van 59 woningen, waarvan al een deel bewoond is.

Nu werd over een lengte van 90 meter de aarde uitgegraven en klaargemaakt voor volstorten met beton, wat eerstdaags te gebeuren staat. Een gevoelige verbetering voor iedereen. En ook warm toegejuicht door de vele gebruikers, voor wie het de kortste weg is naar Ruiselede centrum. Nu zal het betonbaantje zowat 2 meter breed zijn.Maar niet te gebruiken door wagenbestuurders, want het tweede deel, richting Ommegangstraat, is dan weer amper 1 metertje breed.

(RV/ Foto RV)