Werken aan trompetaansluiting in Kortrijk opnieuw hervat: “Even stil gelegen door natte ondergrond”

De werken aan de nieuwe trompetaansluiting in Kortrijk tussen de A19 en de R8 zijn na enkele weken stil liggen opnieuw heropgestart. Tijdens de tweede fase van deze werken, die in de zomer van 2022 begonnen, lagen de werken even stil door een veel te natte ondergrond. “Momenteel gaat de aannemer alleszins nog steeds proberen om tegen de zomer van 2025 klaar te zijn met alle werken”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De werken aan de trompetaansluiting in Kortrijk zijn al 2,5 jaar bezig. Die vernieuwing moet het verkeer tussen de A19 en de R8 vlotter en veiliger laten doorstromen, want vroeger waren daar regelmatig opstoppingen en af en toe een ongeval. Het officiële startschot werd gegeven op 8 augustus 2022. In oktober 2024 werd deze eerste fase eindelijk afgerond.

“Er was inderdaad vertraging omwille van een veel te natte ondergrond, maar nu werden de werken terug heropgestart”

Maar in de tweede fase hebben de werken een tijd lang stil gelegen. “Er was inderdaad vertraging omwille van veel te natte ondergrond. Maar de aannemer kon maandag 10 maart de werken terug heropstarten. We hopen deze tweede fase tegen midden mei te kunnen afronden”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

In de tweede fase wordt er gewerkt op de aansluiting van de buitenring van de R8 met de bestaande aansluiting met de A19. Daarbij moet de aannemer de bestaande weg, funderingen en middenbermen opbreken en wordt er een nieuwe fundering én riolering aangelegd. Daarna wordt er werk gemaakt van een nieuw wegdek met nieuwe kantstroken. Tot slot wordt de aansluiting afgewerkt en worden er vangrails, verkeersborden en wegmarkeringen aangebracht.

Einde tegen de zomer

Midden mei moet dan de derde fase van start gaan, waarbij de op- en afrit Gullegem-Moorsele heraangelegd wordt. Ook het kruispunt met de Gullegemstraat zal vernieuwd worden. “Momenteel gaat de aannemer alleszins nog steeds proberen om tegen de zomer van 2025 klaar te zijn met alle werken”, besluit Vandecaetsbeek.