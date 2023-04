Werken aan RN515 in Komen van start gegaan

De Ploegsteertbaan verkeerde al geruime tijd in compleet verloederde toestand en bezorgde heel wat weggebruikers kopzorgen. Op initiatief van de gemeente wordt het slechtste stuk nu aangepakt.

“Een oorlogszone!” Het volstaat om het woord ‘Ploegsteertbaan’ in de mond te nemen en je krijgt bijna automatisch de vergelijking met een heus slagveld. Veel verbeelding is dan ook niet nodig om te begrijpen waar de weinig flatterende bijnaam vandaan komt. Putten, brokstukken, barsten en allerlei andere schade aan het wegdek zorgde de afgelopen jaren voor een recordaantal schadegevallen aan wagens. Ook fietsers werden niet gespaard want het belabberde wegdek lag meer dan eens aan de basis van valpartijen. Het gemeentebestuur kon weinig anders dan machteloos toekijken daar de RN515 een gewestelijke weg is en dus onder de bevoegdheid van de Waalse regering valt. Vorig jaar kwam de bevoegde minister zelf ter plaatse om de situatie te analyseren, een pijnlijk moment waar hij moest bekennen dat dit stukje Wallonië over het hoofd werd gezien tijdens de planningen. Een budget van 3 miljoen euro werd echter vrijgemaakt voor grondige werken die tegen 2025 zouden moeten worden afgerond.

In het gemeentehuis van Komen-Waasten kon deze beslissing op slechts gedeeltelijk gejuich worden onthaald. “Veel te laat”, klonk het toen bij verschillende gemeenteraadsleden. Daarom werd besloten om zelf het heft in handen te nemen en de mouwen op te rollen. “Vandaag zijn wegenwerkers begonnen met het herstellen en renoveren van de slechtste strook”, klinkt het bij bevoegd schepen Philippe Mouton. “Er zal alternerend worden gewerkt waardoor er steeds één rijvak vrij zal blijven.”