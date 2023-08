Werken aan N58 in Rekkem en kluifrotonde gestart: “Extra parking en veiligheid verhogen”

Een efficiëntere en vooral veiligere kluifrotonde: dat is de inzet van de grote werken aan de N58 in Rekkem. Na een resem ongevallen, waarbij zelfs dodelijke slachtoffers vielen, besloot het Agentschap Wegen en Verkeer dit zwarte punt vanaf 10 augustus aan te pakken.

Autowrakken, gesloopte verkeersborden, vangrails in duigen en helaas ook een veel te lange lijst met slachtoffers. De kluifrotonde, die lokaal de spotnaam ‘landingsbaan’ kreeg, timmerde de afgelopen jaren aan een niet al te beste reputatie.

Na enkele dodelijke slachtoffers en een snelheidsrecord, waarbij een wegpiraat aan meer dan 230 kilometer per uur werd geflitst, trok ook de politiezone aan de alarmbel. “Hier zijn structurele maatregelen nodig en snel”, klonk het toen in niet mis te verstane woorden.

Snelheid afremmen

Die woorden vielen niet in dovemansoren want Agentschap Wegen en Verkeer, bevoegd voor het beheer van deze drukke verbindingsweg tussen Rekkem en Moeskroen, nam tijdelijke maatregelen. Paaltjes brachten het verkeer naar 1 rijstrook en er werd een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur ingevoerd. De tijdelijke maatregelen krijgen een definitieve plaats en de grote werken zijn ondertussen al gestart.

“Niet alleen blijft de wegversmalling behouden, de rijbaan zal ook in zijn totaliteit worden verschoven”, klinkt het in een reactie bij Agentschap Wegen en Verkeer. “Dit, in combinatie met de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur die behouden blijft, zal ervoor zorgen dat de volledige verkeersstroom minder snel zal gaan rijden.”

Carpoolparkings

Het verplaatsen van de rijweg zorgt ervoor dat er heel wat plaats vrijkomt, plaats die het agentschap op een nuttige manier zal invullen. “Aan beide kanten van de N58, die uitmondt op de kluifrotonde, zullen we carpoolparkings aanleggen. In de rijrichting van de E17 komen 30 plaatsen, in de rijrichting van Moeskroen komen er dan weer 10 plaatsen. Beide parkings moeten het gebruik van de E17 en de aansluiting met de E403 vlotter laten verlopen.”

Op de kluifrotonde in Menen gebeurden de laatste jaren enkele ongelukken met dodelijke slachtoffers. Tegen begin oktober wil het Agentschap Wegen en Verkeer de veiligheid op de rotonde opgeschroefd zien. © CLL

Ook de kluifrotonde zelf wordt onder handen genomen, in een poging het aantal verkeersongevallen drastisch te gaan verminderen. “Zowel de op- als afritten van de E17 worden aparte rotondes die allen een eigen voorsorteerstrook krijgen. Het moet het gebruik van zowel de N58 als de E17 voor iedereen een pak veiliger gaan maken. We baseren ons hiervoor op studies met cijfers die deze keuze onderstrepen.”

Fase 1 eindigt in september

Dergelijke ingrepen zorgen gegarandeerd voor verkeershinder, al wil het agentschap die tot het strikte minimum gaan beperken. “We kozen voor een aanpak in twee fasen. Fase 1 start op 10 augustus en zal, indien alles volgens schema verloopt, eindigen begin september. Tijdens die fase zal het verkeer met bestemming Moeskroen worden omgeleid via de E17 om zo via de E403 de stad te kunnen bereiken.”

“Tijdens fase 2 zal ook de rijrichting naar de E17 worden afgesloten. Het verkeer zal dan via de Grote Weg in Rekkem de autosnelweg kunnen bereiken. Indien de planning wordt gevolgd, zullen de werken begin oktober afgerond worden.”