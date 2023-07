Werken aan N43 in Harelbeke van start, bewoners wel wat misnoegd door beperkte communicatie: “Zonder internet moet je je plan trekken”

Nog tot en met zaterdag 15 juli vinden werken plaats op de N43, de Gentsestraat zeg maar, ter hoogte van de markt in Harelbeke. Het gaat om het beveiligen van de fietsoversteek tussen de Stationsstraat en de markt.

Doorgaand verkeer in beide richtingen is niet mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de Overleiestraat, de Bavikhoofsestraat, N36 en N43. En ook omgekeerd. Bussen van de Lijn, hulpdiensten en plaatselijk verkeer kunnen wel via de Gentsestraat naar de Stationsstraat rijden.

Pittig detail: “De bewoners waren niet op de hoogte gebracht, je moet de website raadplegen. Het nieuws staat wel te lezen op de website van de stad, maar als je geen internet hebt, moet je jouw plan trekken”, aldus een misnoegd bewoner.