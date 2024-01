Werken aan Moermanparking in Roeselare gestart: betonnen vlakte wordt park vol groen

Maandag zijn de werken aan de voormalige Moermanparking gestart. De betonnen vlakte wordt de komende maanden omgetoverd tot een groen park. “We hopen tegen de zomer al een beetje groen en paden te kunnen aanbieden”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V).

Het stuk grond tussen de Teerlingstraat, de Kleine-Bassinstraat de Cichoreistraat en de Sint-Amandsstraat heeft een rijke geschiedenis. In een ver verleden waren er een ververij en een weverij gevestigd. Later stond er een schoolgebouw op de site en de afgelopen dertien jaar konden er 300 auto’s parkeren. Daar komt nu allemaal een einde aan. De parking stond de voorbije jaren bijna nooit vol. Het stadsbestuur besliste dan ook om de grijze vlakte om te toveren tot een groene long, pal in het stadscentrum. De definitieve aanstelling van een aannemer duurde iets langer dan verwacht, waardoor de ingeplande werken opgeschoven werden van kort na het Na-Tourcriterium naar begin 2024.

Eerst saneringswerken

Maandag 8 januari was het dan zo ver. De Moermanparking, die sinds begin dit jaar niet langer toegankelijk is voor auto’s, werd ingepalmd door arbeiders, graafmachines en werkmaterialen. “De werfinrichting is inderdaad gestart”, zegt schepen van stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V). “Deze week hopen we nog te starten met het saneren van een gedeelte en het opbreken van de parking.”

Zodra de saneringswerken zijn afgerond wordt de Teerlingstraat ook opengebroken en worden daar rioleringswerken uitgevoerd. Na de Teerlingstraat staan dezelfde werken ingepland in de Kleine Bassinstraat. “De werken van dit project vinden plaats op de site zelf en in de Teerlingstraat en Kleine Bassinstraat. In de Sint-Amandsstraat en Cichoreistraat blijft doorgaand verkeer mogelijk, al kan er in de Cichoreistraat omwille van het werfverkeer enige verkeershinder zijn.”

Zomer

Maar uitkijken is het vooral naar hoe het Moermanpark er straks zal uitzien. “In een eerste fase starten we met de aanleg van de paden en het voorzien van laag groen op de site. Bedoeling is dat de bewoners al tegen de zomer kunnen genieten van het park. De aanplant van de hoogstammige bomen is voor het volgend plantseizoen”, aldus de schepen. Hoewel met de Moermanparking een grote parking verdwijnt in het centrum van de stad, beschikt Roeselare over verschillende alternatieven zoals de parking De Munt, de Wallenparking en de Stationsparking. Ook op straat kan er geparkeerd worden en op de Grote Markt en het Polenplein, maar dat valt iets duurder uit.