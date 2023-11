Werken aan Manitobaparking in Wenduine naderen voltooiing

De werken aan de Manitobaparking in Wenduine gaan goed vooruit. “We hebben de rioleringswerken voltooid en zijn gestart met de plaatsing van de straatkolken. Daarnaast werden ook de betonnen bakken voor de afvalstraat geleverd. De aannemer ging ondertussen reeds van start met de voorbereidende werken om deze te plaatsen”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Alle funderingen zullen tegen de kerstvakantie aangelegd zijn, maar de parkeerplaatsen op het terrein kunnen nog niet in gebruik genomen worden. Die afwerkingen vinden, afhankelijk van het weer, plaats eind dit jaar of begin 2024.

In fase 3 van de herinrichting van de Ringlaan wordt er momenteel gewerkt tussen de Harpoenlaan en de Leopold II-laan. De eerste funderingswerken werden uitgevoerd en er werden ook al bouwputten gebouwd voor de aanleg van de riolering. Daarnaast werkt de aannemer ook aan een klein stukje boven de grond. Daarbij werden al kantstroken geplaatst, die aansluiten op de afgeronde fase 2. Als alles volgens plan verloopt, dan zal fase 3 van de werken afgerond worden in de zomer van 2024.

Verkeersmaatregelen

De bestaande verkeersmaatregelen blijven ondertussen gelden. Dat betekent dat verkeer tussen De Haan en Brugge in beide richtingen omrijdt via de Leopold II-laan, De Smet de Naeyerlaan (N317), de Ringlaan (N34) en de Brugsesteenweg (N307). Voor fietsers is er geen omleiding: het kruispunt van de Ringlaan met de Brugsesteenweg is opengesteld. Dat wil zeggen dat fietsers zich dus vlot van en naar Wenduine-Centrum kunnen verplaatsen.

Fase 4

In fase 4 (najaar ’24 – voorjaar ’25) wordt er gewerkt op de Ringlaan en de Nieuwe Rijksweg, tussen de Leopold II-laan en de Duindoornlaan. Ook het Hoppinpunt op de Ringlaan, aan het kruispunt met de Leopold II-laan, wordt dan aangelegd.