Werken aan Kop van de Vaart in Roeselare afgerond

De werken aan de Kop van de Vaart in Roeselare zijn zo goed als afgelopen. Ten laatste woensdagochtend wordt de omgeving terug opengesteld voor het verkeer. “In augustus plannen we nog een klein rioleringsproject in de Koornstraat. Zodra dat achter de rug is, zijn alle werken in Krottegem voorbij”, zegt schepen voor Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V).

In maart startte de stad de werken aan de Kop van de Vaart. Door die werken kon het verkeer al die tijd niet via de Kaaistraat het stadscentrum in en uit. “Met deze werken investeerden we extra in fietsveiligheid, ontharding en vergroening. De omgeving van de Kop van de Vaart ziet er een pak mooier uit”, zegt schepen voor Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V).

Het is de bedoeling om in de toekomst de vrachtwagens doorgang te geven naar de Trakelweg. Die doorgang komt er nadat de zomerbar daar eind deze zomer de deuren sluit.

Verfraaiing

Met de afwerking van de omgeving van de Kop van de Vaart zitten de vele werken in Krottegem er zo goed als op. “In het kader van de verfraaiing van Krottegem werden er de voorbije jaren verschillende projecten gerealiseerd. Zo werden de Ardooisesteenweg en de Spanjestraat vernieuwd en in augustus staat er nog een klein rioleringsproject in de omgeving van het kruispunt van de Koornstraat en de Bruanestraat op de agenda. Tegen het einde van de zomer zit Krottegem in het nieuw en zijn de bewoners verlost van alle werken”, aldus de schepen.