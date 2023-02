Werken aan Immaculata starten op 20 februari

De werkzaamheden op en rond de speelplaats van Basisschool Immaculata in De Panne beginnen op 20 februari en zullen ongeveer 1,5 jaar duren. Directie, leerkrachten, leerlingen en ouders kijken uit naar de nieuwe lesvleugel, maar die ingrijpende werken vragen ook heel wat actuele aanpassingen.

“Om de veiligheid van de kinderen te blijven garanderen, wordt de ingang aan de Koninklijke Baan afgesloten”, zeggen Jaak Maton en Mieke Geldof van het directieteam. “De basisschool zal zowel voor voetgangers als fietsers toegankelijk zijn langs de ingang in de E. d’Arripelaan. Voor de leerlingen van het middelbaar is de school bereikbaar via de fietsstalling in de Schoolweg.”

“We moedigen de ouders aan om hun kinderen op te halen aan het Koningsplein. We zullen nu al oefenen met onze leerlingen en hen begeleiden tot het Koningsplein. Waarschijnlijk wordt er daar nog een extra zebrapad aangebracht. De helft van het speelplein zal worden afgezet met hekken, zodat er absoluut geen toegang tot de werf mogelijk is voor onze leerlingen.”

Parkeerverbod

Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, geldt in de E. d’Arripelaan ter hoogte van de werkzaamheden een parkeerverbod voor de duur van de werken. Als alternatief kan geparkeerd worden op het Koningsplein.

Die tijdelijke hinder zal worden beloond, want de school krijgt er een nieuwe lesvleugel bij, die zal worden onderkelderd als fietsstalling; het wordt tegelijk een overdekte speelplaats. Op de eerste verdieping komen leslokalen.

Vanaf de krokusvakantie start de afbraak van het huidige sanitaire complex, de fietsstalling, het overdekte speelplein en de directiekantoren. Als alles vlot verloopt, kan de nieuwe vleugel in gebruik worden genomen vanaf september 2024.