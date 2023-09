Werken aan het kleischelpenpad tussen Wenduine en Blankenberge

Van 18 tot 26 september worden er werken uitgevoerd langs het kleischelpenpad tussen Wenduine en Blankenberge in het kader van exotenbestrijdingsproject LIFE DUNIAS.

Daarvoor wordt systematisch een deel van het wandelpad afgesloten om de algemene vlotheid en veiligheid van de werken te garanderen. Er worden aangepaste bebording en spandoeken geplaatst om iedereen te informeren.

Openwerfdagen

Op zondag 15 oktober tussen 10 en 13 uur organiseert LIFE DUNIAS een open werfmoment in de zeereep in Wenduine, startpunt aan het begin van het kleischelpenpad, ter hoogte van de Wenduinse Steenweg 15 in Blankenberge. Je ontdekt meer over het project, de werken zelf en onze unieke duinnatuur. Bezoekers kunnen via een gemarkeerde route de werf op eigen tempo bezoeken. Onderweg geven, op verschillende locaties, medewerkers van LIFE DUNIAS, de boswachter van Agentschap voor Natuur en Bos en de Natuurpuntploeg van LIFE DUNIAS uitleg. (red.)