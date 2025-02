Werken aan fietspaden Meenseweg en Menenstraat (N8) vanaf 31 maart

Op maandag 31 maart gaat het Agentschap Wegen en Verkeer verder aan de slag met de vernieuwing van de fietspaden langs de Meenseweg (N8) en Menenstraat (N8) in Ieper en Zonnebeke. Tijdens de werken wordt het fietspad afgesloten en rijden fietsers tijdelijk op het fietspad in de andere richting. Gemotoriseerd verkeer naar Menen volgt een omleiding via de A19.

In het voorjaar van 2024 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de eerste fase van de vernieuwingen van de fietspaden op de Meenseweg, Menenstraat en Ieperstraat (N8). Het betonnen fietspad op de noordelijke zijde van de Meenseweg, tussen de Zuiderring (N37) en de Oude Kortrijkstraat, werd vervangen door een nieuw fietspad in asfalt van twee meter breed.

Tot voorjaar 2026

De eerste fase werd in het voorjaar van 2024 afgerond en nu kunnen de volgende fases van de werken starten. “Op maandag 31 maart gaat de aannemer van start met fase 2 van de werken. De werken vinden plaats vanaf de rotonde met de N37 Zuiderring, tot aan de rotonde met de N303 Wervikstraat Daarna volgen nog vier fases, met zes fases in totaal. Als alles vlot verloopt en het weer meezit, duren de werken tot het voorjaar van 2026”, zegt woordvoerder Dirk Vanhuysse van AWV.

Fietspaden

Tijdens de werken aan de fietspaden zal er hinder zijn voor het verkeer. Zo steken voetgangers en fietsers over naar het fietspad aan de andere kant van de straat. Dat fietspad wordt tijdelijk in beide richtingen gebruikt. Reizigers met het openbaar vervoer plannen hun route best via delijn.be/routeplanner of via de app van De Lijn.

Eenrichtingsverkeer

Voor gemotoriseerd verkeer richting Ieper is er geen hinder: zij kunnen steeds voorbij de werfzone rijden. Voor verkeer richting Menen is er wel hinder. In die richting is er geen doorgang mogelijk op de Meenseweg. Bestuurders die van Ieper richting Geluveld moeten volgen een omleiding via de Zuiderring (N37), Briekestraat (N37), de A19 tot de afrit Zonnebeke-Beselare en de Wervikstraat (N303). (TOGH)

Alle informatie op wegenenverkeer.be/ieper en wegenenverkeer.be/zonnebeke.