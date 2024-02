Werken aan de gang in de Dode Leiestraat

Belangrijke werken werden aangevat in de Dode Leiestraat in Komen-Waasten. De straat werd verkeersluw gemaakt en een algemeen parkeerverbod is er van toepassing.

“Het gaat om werken aan de gas- en nutsvoorzieningen”, verduidelijkte schepen Philippe Mouton tijdens de laatste gemeenteraad. “De leidingen waren dringend aan vernieuwing toe en ORES, die instaat voor het beheer hiervan, start systematisch met werken doorheen de gemeente. De hinder die de werken zullen veroorzaken zijn moeilijk te vermijden. We willen dan ook iedereen aanraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkings op de Grote Markt en de Overdekte Markt. We proberen de hinder in de winkelstraten tot een absoluut minimum te beperken.”

De werken zouden, indien alles volgens schema verloopt, een einde moeten kennen op 23 februari.