Werken aan brug over E403 in Rumbeke pak sneller klaar, verkeer op Rijksweg weer mogelijk in twee richtingen

Normaal zou de Rijksweg ter hoogte van de brug over de E403 twee dagen lang afgesloten zijn voor alle verkeer door werken. Dat zou het geval zijn tot vrijdagochtend. De werkzaamheden zijn zo vlot verlopen dat verkeer opnieuw mogelijk is in beide richtingen.

Verkeer was sinds woensdagavond 19 uur niet meer mogelijk. Normaal zouden de werken tot vrijdagochtend duren, maar alles verliep bijzonder vlot. De weg is opnieuw open en er is vlot verkeer.

De werken aan de brug zelf duren nog tot eind december, waardoor er nog steeds hinder zal zijn op de E403.