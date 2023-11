Werken aan Brandstraat in Ruiselede slepen aan

De werken aan de Brandstraat, van de Wingenesteenweg over Doomkerke tot de Bruggesteenweg, worden geplaagd door slecht weer en vertragingen. Zelfs de eerste fase van de werken – van de Wingenesteenweg tot de Oude Veldstraat – die als afgewerkt werd aangekondigd voor midden oktober, is nog steeds niet volledig klaar.

Voor de betrokken inwoners van de eerste Brandstraat-fase is het einde van de werkellende nog steeds niet in zicht. In tegenstelling tot de aangekondigde planning zijn de wegbermen – bijvoorbeeld op het kruispunt van de Brandstraat met de Haantjesstraat – nog steeds niet volledig afgewerkt.

Geen afvalophaling

Aan dat kruispunt werd niet alleen een verkeersbord geplaatst met ‘doodlopende straat’, maar staat er nu ook een groot verbodsteken. Dat betekent concreet dat bijvoorbeeld koerierdiensten daar niet verder kunnen en geen pakjes kunnen afleveren bij de achterliggende huizen. Sterker nog: de betrokken inwoners kregen een papier van de gemeente in de bus, om mee te delen dat blauwe en gele zakken en papierafval niet meer bij de buurtbewoners worden opgehaald. Het afval moet naar een afvalinzamelpunt gebracht op het kruispunt Brandstraat/Hamerstraat.

Stukgereden toegang

Ondertussen is de toegang naar de Brandstraat vanuit de Wingenesteenweg dermate stukgereden door graafmachines, zwaar materieel en traktoren, dat automobilisten er met de grootste moeite doorkunnen. Tenminste één buurtbewoner laat alvast weten, dat ze schade heeft opgelopen aan het koetswerk van haar wagen door de met putten vergeven toegangsweg. Aquafin laat weten dat het slechte weer hen blijft parten spelen. “Vorige week hebben we maar één dag kunnen werken”, aldus de aannemer. Volgens Aquafin zou de grootste ellende tegen het kerstverlof voorbij moeten zijn… (GGM)