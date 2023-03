Werfzone Ringlaan in Wenduine krijgt rechtstreekse doorsteek van Brugsesteenweg naar Kerkstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een volledig heringerichte doortocht van Wenduine via de Ringlaan. Vanaf maandag 3 april wordt er een doorsteek gemaakt in de werfzone. Zo kan het verkeer vanop de Brugsesteenweg rechtstreeks oversteken naar de Kerkstraat en moet er geen omleiding meer gevolgd worden via de Westhinderlaan en de Wancourstraat om het centrum van Wenduine te bereiken. Deze doorsteek kan enkel gebruikt worden van de Brugsesteenweg naar de Kerkstraat, richting Wenduine centrum, en niet andersom.

De huidige fase van de werken duurt nog tot juli. Tot dan is de aannemer bezig op de Ringlaan tussen de Brugsesteenweg en de Harpoenlaan, en werkt hij de zone rond het kruispunt met de Brugsesteenweg en de Schoolstraat verder af. Eind juni worden deze werken afgerond.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt de Ringlaan weer opengesteld voor alle verkeer. Na de zomer, in september, kan de aannemer van start gaan met de werken van fase 3. Er wordt dan gewerkt tussen de Harpoenlaan en de Wancourstraat. Volgens de huidige planning wordt er hier gewerkt van het najaar tot de zomer van 2024.

In fase 4, vanaf het najaar ’24, wordt er gewerkt tussen de Wancourstraat en de Duindoornlaan. Ook het Hoppinpunt op de Ringlaan, aan het kruispunt met de Leopold II-laan, wordt dan aangelegd.