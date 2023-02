Werfhekkens moeten doorgang jaagpad weer mogelijk maken

Tegen ten laatste begin volgende week moet het jaagpad in Zwevegem opnieuw toegankelijk zijn. Er zullen werfhekkens geplaatst worden om de veiligheid te waarborgen.

Laebens Logistics is bezig met infrastructuurwerken met het oog op de inrichting van een overslagcentrum, wat meer vervoer op de waterweg moet stimuleren en het drukke verkeer op ons wegennet zou helpen ontlasten. Het afsluiten van het jaagpad is daar een gevolg van. Volgens de firma Laebens is de aannemer momenteel bezig met de muur aan waterzijde (vlak naast het jaagpad) af te breken. Uit veiligheidsoverwegingen acht men het nodig het jaagpad tijdelijk af te sluiten.

Paalfunderingen

Ter hoogte van oc De Brug en op de kruising van de Deerlijkstraat met het jaagpad, zijn borden geplaatst die aantonen dat de poorten open of dicht zijn.

De infrastructuurwerken zullen afgerond zijn tegen eind april of begin mei. In afwachting zal vermoedelijk tegen eind deze week of ten laatste begin volgende week de volledige strook van de werken afgeboord worden met werfhekkens en zal het verkeer op het jaagpad opnieuw mogelijk zijn.

Wel komt er nog een onderbreking van enkele weken voor het plaatsen van paalfunderingen, wat onvermijdelijk vanop het jaagpad moet gebeuren en wat dus opnieuw een onderbreking zal veroorzaken. (GJZ)