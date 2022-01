Werf N35 Veurne-De Panne ligt tijdelijk stil

In oktober 2021 startten de werken op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) in opdracht van De Panne, Veurne, Koksijde, het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en intercommunale IWVA. Tussen het kruispunt met de Koksijdeweg (N396) in De Panne en de Polderweg in Veurne wordt de gewestweg volledig heringericht.

Fietsers krijgen nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden. Er komt een tijdelijke rotonde op het kruispunt van de Sint-Idesbaldusstraat (N8) met de Koksijdestraat, die ervoor moet zorgen dat het verkeer vlot tot op het industrieterrein raakt.

Normaal gezien zouden na het kerstverlof de rioleringswerken beginnen onder die nieuw aan te leggen rotonde maar nu blijkt dat er zich veenlagen bevinden in de ondergrond. In combinatie met bemaling (wegpompen van grondwater om de riolering te kunnen aanleggen) kan dit voor stabiliteitsproblemen zorgen.

AWV onderzoekt nu samen met het studiebureau dat de werf opvolgt en samen met de partners hoe die problemen kunnen opgelost worden. Tot dan zal de werf tijdelijk stil liggen. We hopen de werf zo snel mogelijk te kunnen starten. Van zodra een startdatum voor deze werken gekend is, volgt meer informatie.