Wegversmalling aan Ploegsteertbaan moet aantal verkeersongevallen drastisch doen verminderen

Er lijkt beterschap op komst voor de RN515 in Ploegsteert. Agentschap Wegen en Verkeer heeft een wegversmalling aangebracht, wat het aantal verkeersongevallen drastisch zou moeten gaan herleiden. De aanpassing is een eerste stap in een totale renovatie van de gewestelijke weg, een renovatie die komt aan een prijskaartje van 3 miljoen euro.

Een wegdek dat lijkt op een oorlogszone, valpartijen bij motorrijders en fietsers en een lijst ongevallen die eindeloos lijkt. Wie spreekt over de RN515, ook wel gekend als ‘de Ploegsteertbaan’, doet dat zelden op een positieve manier. De belangrijke toegangsweg werd decennialang verwaarloosd en er was ook amper controle. Met schaamrood op de wangen moest de gewestelijke minister tijdens zijn laatste bezoek bekennen dat de weg volledig over het hoofd werd gezien. Hij beloofde meteen ook beterschap en een concreet plan voor een complete heraanleg van de RN515. 3 miljoen euro werd vrijgemaakt en de werken zouden tegen 2025 moeten zijn afgelopen.

Eerste wijziging

Afgelopen week bracht het agentschap de eerste wijzigingen aan, door middel van een wegversmalling bij het binnenrijden van Ploegsteert. “We hebben de talrijke bezorgdheden van de bewoners overgemaakt naar het agentschap, die meteen de daad bij het woord heeft gevoegd”, klonk het in een reactie van de politiezone.

“Zelf gaan we ook extra maatregelen nemen door middel van waarschuwingsborden en een interactief infopaneel. Doordat de situatie nieuw is, zouden sommige chauffeurs het geheel verkeerd kunnen inschatten.”