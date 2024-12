Wegenwerken Wielsbekestraat zitten mooi op schema

Overal waar men gaat langs Vlaamse wegen lijkt men op vervloekte wegeniswerken te stuiten, die het op het eerste gezicht de automobilisten erg moeilijk maken. Ook bij het verlaten van het dorpscentrum richting Wielsbeke is dit niet anders en het ziet ernaar uit dat die verkeershinder nog wel eventjes zal duren. Gezien de vele klachten over de slechte bereikbaarheid van Kalberg trokken we naar schepen van openbare werken Olivier De Marez, die ons duidelijk maakte hoe lang die hinder nog zal duren.

Goed op schema

“De werken die nu bezig zijn vanaf de Dalakkerstraat richting Wielsbeke tot aan de Driesstraat in Wielsbeke betreffen de tweede fase, na de dorpskernvernieuwing in het centrum van de gemeente, die nu helemaal af is. Momenteel is de plaatsing van de hoofdriolering in het midden van de weg tussen de Dalakkerstraat en de politiekantoren van Midow volledig afgerond. Ook de aftakkingen naar de huizen voor hemelwater en vervuild water zijn klaar. Alles wat riolering betreft zit in de grond tot aan Midow.”

“Nu volgt het installeren van de nutsvoorzieningen, maar die worden allemaal buiten de rijweg gelegd. In de komende weken worden de zijkanten van de rijweg gegoten. Zodra deze klus geklaard is, krijgt de rijweg een onderlaag in asfalt vanaf de Dalakkerstraat tot aan de Gaverstraat en een stukje Rozenbergstraat. Daarna zal er eenrichtingsverkeer toegelaten worden vanuit het centrum richting Kalbergstraat. Dit stuk blijft echter werfzone, zodat het soms nog een tijdje zal worden onderbroken voor de werken. Tegen het einde van het jaar zal de weg weer opengesteld worden richting Kalberg, wat een hele opluchting zal zijn. Ik moet zeggen dat de werken goed op schema zitten. In februari 2025 zal gestart worden met het aanbrengen van de nutsvoorzieningen.”

Het wordt naar verluidt een heel veilige weg met afgescheiden fiets- en voetpaden. Aan de rechterzijde van de weg zullen vanaf de Dalakkerstraat parkeerplaatsen worden voorzien en bomen aangeplant. (CLY)