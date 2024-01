Wegenwerken Meenseweg van start tussen Ieper en Geluwe

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) is gestart met de communicatie over de wegenwerken aan de Meenseweg tussen Ieper en Geluwe, die nu starten. Maandag zat de gemeente samen met AWV om het geplande éénrichtingsverkeer tussen Ieper en Geluwe bij te sturen om de hinder voor de bevolking en de handelaars in Geluveld te minimaliseren.

Vanaf dinsdag verdwijnt het éénrichtingsverkeer en geldt volgende situatie. De Meenseweg wordt afgezet net over de Oude Kortrijkstraat. De eerste fase van de werken start zo tussen de Zuiderring te Ieper en de Frezenberg. Doorgaand verkeer vanaf de Wervikstraat volgt de omleiding via de A19. Het plaatselijk verkeer in Geluveld kan zich zo in twee richtingen verplaatsen. De buslijnen zullen via Geluveld Dorp omgeleid worden via Zandvoorde naar Zillebeke-Ieper. Komende van Ieper blijft het traject hetzelfde.

Bushaltes

Wie echter naar Ieper reist, kan de bushaltes tussen Geluveld Dorp en de Zuiderring tijdens de werken niet gebruiken. Reizigers die naar Ieper willen, moeten de halte Geluveld Dorp (markt) nemen. Geluveld blijft bereikbaar in beide richtingen. Lokale handelszaken in Geluveld blijven dus ook bereikbaar. (NVZ)