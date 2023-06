Wegenwerken in Ieperstraat in Menen gestart

In de Ieperstraat in Menen werd gestart met enkele broodnodige werken aan de nutsvoorzieningen. Weggebruikers moeten rekening houden met de daaraan gekoppelde verkeershinder.

De werken, in opdracht van Proximus, gebeuren in het stuk Ieperstraat dat loopt van aan het station tot aan het kruispunt met de Guido Gezellelaan. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt het verkeer in slechts één richting doorgelaten. Wie komt vanuit het stadscentrum kan nog steeds verder rijden. Voor wie komt uit de richting van Geluwe zal er gebruik moeten worden gemaakt van de omleidingen. Chauffeurs kunnen via de Guido Gezellelaan, Volkslaan, Bruggestraat en de Wahisstraat alsnog op hun bestemming raken. Fietsers en andere zwakke weggebruikers kunnen de Ieperstraat nog steeds in beide richtingen gebruiken.

De werken zullen naar schatting op vrijdag 23 juni worden afgerond, een datum die onder voorbehoud bekend werd gemaakt. Van zodra de werken in de Ieperstraat zijn afgelopen, zullen wegenwerkers in de Wahisstraat van start gaan.