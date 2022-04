Wegenwerken in centrum Waregem zorgen mogelijk voor hinder

Het begin van de meimaand zal in Waregem lichte chaos met zich meebrengen door de start van bepaalde wegenwerken. Maar via onderstaande informatie kan men zich er alvast op voorbereiden en de afgesloten straten vermijden.

Op maandag 2 mei start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met wegenwerken in de Oosterlaan tussen de Kruishoutemseweg en Zultseweg. Er zal op de ring dus geen doorgaand verkeer mogelijk zijn naar Zulte, meer bepaald in de rijrichting van de Kruishoutemseweg naar de Zultseweg. De aannemer voorziet een omleiding via de Zuiderlaan, Westerlaan en Noorderlaan naar de Oosterlaan. Het einde van die werken is voorzien op vrijdag 13 mei.

Hugo Verrieststraat

Op maandag 2 en dinsdag 3 mei zal de Hugo Verrieststraat voor nutswerken afgesloten zijn tussen de Groene Wandeling en de Mussekouter. Er wordt een omleiding voorzien via de Groene Wandeling, Roterijstraat, Haantjesstraat en Baanstknokstraat.

Kraan in Stormestraat

De Stormestraat zal gedeeltelijk afgesloten worden op vrijdag 6 mei. Door een mobiele kraan op het stuk rijweg tussen de Vennestraat en de Verhelststraat zal er plaatselijk geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De omleiding loopt via de Vennestraat, Processiestraat en Verhelststraat naar de Stormestraat.

Op diezelfde vrijdag 6 mei voert een aannemer wegenwerken uit in de Olmstraat tussen de Processiestraat en Oscar Verschuerestraat. Ook daar zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De aannemer voorziet een omleiding via de Processiestraat, Verhelststraat en Oscar Verschuerestraat naar de Stationsstraat.