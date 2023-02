Wegdek op de Brugse Steenweg en de Koolkerkesteenweg tussen Brugge en Damme wordt hersteld

Vanaf maandag 20 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met herstellingswerken aan het wegdek op de Brugse Steenweg en de Koolkerkesteenweg (N374) tussen Brugge en Damme, waarbij lokaal de betonplaten worden vervangen.

De werken zullen plaatsvinden in drie zones en zullen, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, eind maart hun einde kennen.

Vanaf maandag 20 februari tot en met dinsdag 28 februari worden op de Brugse Steenweg en de Koolkerkesteenweg (N374) de herstellingswerken uitgevoerd in de richting van Damme. Het verkeer zal in deze zone steeds beurtelings kunnen passeren door middel van tijdelijk opgestelde verkeersborden.

Zone 2

Vanaf woensdag 1 maart tot en met maandag 13 maart zal er gewerkt worden in de richting van Brugge. Het verkeer zal in deze zone geregeld worden via tijdelijk opgestelde verkeerslichten.

Zone 3

In de derde zone zal er gewerkt worden vanaf dinsdag 14 maart tot en met woensdag 29 maart. Het verkeer zal in deze zone steeds beurtelings kunnen passeren door middel van tijdelijk opgestelde verkeersborden.

Meer weten? Actuele informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/brugge en wegenenverkeer.be/damme